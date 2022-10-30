البرلمان اللبناني فشل أربع مرات، خلال الفترة الماضية، بانتخاب رئيس للجمهورية، على الرغم مما تشهده البلاد من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية تتطلب استنفار كافة الجهود للخروج منها والحد فعليا من حجم الخسائر الكبير التي يتكبدها اللبنانيون حتى اللحظة.

وقبل خروج الرئيس عون من قصر بعبدا، وقع مرسوما قبل فيه استقالة حكومة نجيب ميقاتي، ليخرج الأخير رافضا المرسوم، ومعلنا استمراره وحكومته بتسيير الأعمال وفق ما ينص عليه الدستور، الأمر الذي يصعد من حدة التوترات السياسية القائمة في البلاد.

وفي رسالته الى البرلمان، قال الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون إن خطوته تأتي بعدما أعرب رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي "عن عدم حماسته للتأليف لأسباب مختلفة"، ولقطع الطريق أمامه لـ"عقد جلسات لمجلس الوزراء" بما يخالف "مفهوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق".

وعلى الرغم من أن كلمة عون الأخيرة حملت في طياتها اتهامات مباشرة للطبقة السياسية بالوصول إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، يلقي الكثير من اللبنانيين باللوم عليه شخصيا، لاسيما أن عهده شهد واحدا من أكثر أحداث لبنان قسوة ودمار وهو انفجار مرفأ بيروت.

إلا أن الرئيس حرص قبل مغادرته المنصب أن يعزز خطوته الأخيرة التي أوصلت لبنان إلى توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وما لذلك من أثر إيجابي قد ينعكس على اللبنانيين إيجابا في المقبل من الأيام.

ولحل معضلة وقوع لبنان في الفراغ الرئاسي لفترة طويلة، سيتعين على الكتل البرلمانية الاتفاق على مرشح توافقي لأعلى منصب في البلاد حيث لا يسيطر أي تحالف داخل المجلس التشريعي على مقاعد الأغلبية.