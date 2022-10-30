وقال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، إن تسعة مدنيين استشهدوا واصيب 13 آخرون حصيلة انفجار صهريج شرقي العاصمة.

وأضاف، أن "حادث انفجار الصهريج فني وليس إرهابياً".

وقال مصدر طبي لفرانس برس إن الانفجار الذي سمع دويّه في عدة مناطق في بغداد ووقع في مرأب مفتوح قرب ملعب لكرة القدم في حي سكني في شرق العاصمة.

وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية إنها شرعت "بالإجراءات اللازمة لمعرفة اسباب الانفجار".

وذكرت وكالة رويترز أن معظم الضحايا من لاعبي كرة القدم الذين كانوا في الملعب.