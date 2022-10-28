ومع ترحيب محللين سياسيين ليبيين بهذه الخطوة، إلا أنهم وضعوا في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية" شروطا لنجاحها، فيما يخص كيفية تطبيق تصنيف الميليشيات، ودور مجلس الأمن الدولي.

وعقدت اللجنة اجتماعها، الخميس، في مدينة سرت على الساحل الليبي، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بعد انقطاع للاجتماعات دام 3 أشهر.

نتائج اجتماع سرت

ونشر باتيلي بيانا بشأن ما توصل له المجتمعون في اللجنة العسكرية المشتركة، جاء فيه:

إنشاء لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الرئيسية لتصنيف الميليشيات، والإشراف على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، ودعم السلطات في إدارة الأسلحة والذخائر في ليبيا.

التأكيد على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتحقيق هذه الغاية.

هناك ضرورة لتحمل لجنة (5+5) مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية، بالمضي قدما نحو استقرار ليبيا.

في ليبيا يتعرض السلام والاستقرار للخطر، مع انتشار الأسلحة في أيدي مجموعات مسلحة غير نظامية، خارج سيطرة الدولة.

نريد لليبيا أن تقف على قدميها مرة أخرى كبلد موحد، يسير على طريق الرخاء والسلام.

ليبيا لديها موارد من النفط والغاز وغيرها، وإدارتها بشكل سليم سيوفر الاحتياجات الأساسية لكل طفل وامرأة.

ناقش باتيلي مع اللجنة المشتركة تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ما هي اللجنة العسكرية المشتركة؟

لجنة (5 + 5) تشكلت بموجب اتفاق في مؤتمر برلين حول ليبيا عام 2020، من 5 أعضاء عسكريين من المنطقة الغربية، و5 عسكريين من الجيش الوطني الليبي في المنطقة الشرقية؛ لبحث توحيد المؤسسة العسكرية، وإعادة الأمن.

طوال هذه المدة، نجحت اللجنة في حلحلة عدة ملفات، منها فتح الطريق الساحلي الذي تغلقه الميليشيات، والحفاظ على تماسك اتفاق وقف إطلاق النار.

اللجنة وضعت خطة لترحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، إلا أن الصراعات بين الأطراف السياسية حول هذا الأمر عطَّل تنفيذها.

ضربة للعصابات

ووصف المحلل السياسي الليبي، إبراهيم الفيتوري، قرار تشكيل اللجنة الفرعية بأنه "قد يكون أهم ما خرج عن الاجتماع"، مشترطا لنجاحها وضع آلية لعملها.

كما تساءل عن الخطوة المقبلة التي ستتخذها اللجنة بعد تصنيف الميليشيات، مقترحا أن "يرتبط عمل اللجنة بالبعثة الأممية، وتسليمها القوائم في النهاية لإحالتها لمجلس الأمن الدولي؛ كي يلاحق قادة التشكيلات المسلحة غير المشروعة؛ فتكون ضربة للعصابات التي تعبث بأمن ليبيا".

وباعتبار أن لجنة (5+5) هي "النواة الأولى لتوحيد المؤسسة العسكرية"، طالب المحلل الليبي بأن "تعقد اجتماعات دورية تساعدها في تنفيذ مهامها، بعيدا عن الخلافات السياسية، وحفاظا على النجاحات التي حققتها حتى اللحظة".

وعن تعطل اجتماعات اللجنة الشهور الثلاثة الماضية، قال المحلل العسكري الليبي، شريف عريقيب: