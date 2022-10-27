ويأتي الاستقبال بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات الإماراتية المصرية، التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مدار 3 أيام بحضور مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين، إلى جانب عدد كبير من رواد الثقافة والإعلام من البلدين.

وكان الشيخ محمد بن راشد أكد، في وقت سابق، أن دولة الإمارات ومصر تبدآن 50 عاماً جديدة من العلاقات القوية والعمل المشترك بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال: "تحتفل الإمارات اليوم في مصر بخمسين عاماً من العلاقات الأخوية المستقرة المتطورة. نحتفل ونحتفي أيضا ببداية 50 عاماً جديدة أيضا بقيادة أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخي محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله. مصر والإمارات قلب واحد".

وأشار إلى أن العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر تأسست على قيم الاحترام المتبادل والعمل المشترك الهادف إلى تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين ومصلحة كافة الشعوب العربية انطلاقاً من حرص الدولتين على تقديم نموذج متميز لما يجب أن تكون عليه الروابط العربية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون البناء في مختلف القطاعات الحيوية للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تحظى بها الإمارات ومصر، لافتاً إلى أن البلدين تتطلعان إلى المستقبل بفكر منفتح وإرادة صلبة لمواصلة مسيرة العمل التنموي في كافة المجالات لاسيما تلك التي تمس حياة الشعوب.