ووفق بترا، فقد شملت التعديلات تعيين:

ناصر الشريدة، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام .

وجيه عزايزة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية .

أحمد ماهر السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل .

عزمي محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي .

يوسف الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للعمل .

فيصل الشبول، وزيرا للاتصال الحكومي .

وفاء بني مصطفى، وزيرة للتنمية الاجتماعية .

خلود السقاف، وزيرة للاستثمار .

نانسي نمروقة، وزيرة دولة للشؤون القانونية .

زينة طوقان، وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي .

ولفتت "بترا" إلى أن الوزراء أدوا اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

يأتي ذلك بعد أن قبل العاهل الأردني استقالة كل من:

ناصر الشريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي .

وجيه عويس، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي .

يحيى كسبي، وزير الأشغال العامة والإسكان .

وجيه عزايزة، وزير النقل .

أيمن المفلح، وزير التنمية الاجتماعية .

نواف التل، وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي .

يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين .

فيصل الشبول، وزير دولة لشؤون الإعلام .

وفاء بني مصطفى، وزيرة دولة للشؤون القانونية .

خيري عمرو، وزير الاستثمار .

نايف استيتية، وزير العمل .

ولفتت "بترا" إلى أن العاهل الأردني "أعرب عن تقديره" لجهود الوزراء المستقيلين خلال توليهم حقائبهم الوزارية.