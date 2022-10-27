وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، قال جندلمان: إن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل هو أول اتفاق دبلوماسي بينهما".

وأشار جندلمان أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية "يشكل تطورا مهما اقتصاديا وأمنيا".

واعتبر أن التصريحات اللبنانية بشأن عدم وجود أبعاد سياسية لاتفاق ترسيم الحدود "هي للاستهلاك الداخلي".

وحذر جندلمان من أن "أي تهديد من حزب الله لإسرائيل سينعكس بالضرر أولا على لبنان وسيؤدي إلى إلحاق الأذى باقتصاده".

من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، الخميس، أن لبنان "اعترف" بإسرائيل في الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية.

وأفاد لبيد في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على الاتفاقية: "هذا إنجاز سياسي، فليس كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره"، واصفا الاتفاق البحري مع لبنان بأنه "إنجاز دبلوماسي واقتصادي".

بدوره قال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب إن الرئيس اللبناني وقع رسالة بالموافقة على اتفاق تاريخي توسطت فيه الولايات المتحدة يرسم الحدود البحرية لبلاده مع إسرائيل.