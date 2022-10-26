وقال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام الأردني لموقع سكاي نيوز عربية، إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديريتي الدفاع المدني بالزرقاء والمفرق ومديرية شرطة الزرقاء، تعاملت الأربعاء مع حادث تدهور حافلة نقل طلاب على طريق أوتوستراد الزرقاء-المفرق، نتج عنه وفاتان وإصابة 34 آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأضاف: "تحركت كوادر الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحادث وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق في الحادث".

وتهيب مديرية الأمن العام بالجميع اتباع الإرشادات المرورية وإجراءات السلامة العامة التي قامت المديرية بنشرها تباعا وتكرارا على صفحتها ووسائل الإعلام، حرصا على سلامة المواطنين وحفظا للأرواح والممتلكات، لا سيّما في ظل الأحوال الجوية السائدة.