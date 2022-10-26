وأضاف في كلمته بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، أن مصر "تفخر بالعلاقات المتميزة النموذجية بين البلدين القائمة على التفاهم وتطابق الرؤى، مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة، بداية من المؤسس العظيم للدولة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، صاحب الموقف والمقولة التاريخية، إبان حرب أكتوبر 1973، بأن البترول العربي ليس أغلـى من الدم العربي".



وأضاف السيسي أن العلاقات بين مصر والإمارات، تميزت دائما بأنها قائمة، ليس فقط على الحب والأخوة والصداقة، بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق، لظروف المنطقة والعالم، وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، وهو ما يمنح هذه العلاقات، قوة واستدامة عبر الزمن، فالتعاون الاقتصادي والاستثماري، يسير على أعلى مستوى والآفاق المستقبلية للتعاون الشامل بين الدولتين.



وأكد على تقديره للموقف الإماراتي التاريخي الداعم لمصر خلال الفترة العصيبة، التي مرت بها منذ حوالي عشر سنوات والذي جاء تعزيزا لخصوصية العلاقات بين مصر والإمارات، وبرهانا واضحا على ما يجمع الدولتين والقيادتين والشعبين، من روابط وثيقة وأنهما بمثابة "شعب واحد.. وبلد واحد"، وهو العهد الذي أجدد التمسك به عهد الأخوة والخير، والتعاون والبناء والمصير الواحد.



وجاءت كلمة السيسي في اليوم الأول من فعاليات الاحتفال بـ50 عاما من العلاقات الإماراتية المصرية.