وهذه هي المرة الأولى التي تقصف فيها إسرائيل نهاراً.

وتصدت المضادات الجوية للغارات الإسرائيلية من قواعد الدفاع الجوي في محيط مدينة الكسوة وقواعد جبل قاسيون، وطريق بيروت لثلاث صواريخ فيما تسبب الصاروخ الرابع بدمار في البناء الذي يضم الاجتماع.

بدورها قالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، إن إسرائيل استهدفت بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، عند ظهر اليوم.

وقال مصدر عسكري سوري إن صواريخ إسرائيلية أصابت أهدافا قرب العاصمة السورية دمشق، الاثنين، في هجوم نادر في وضح النهار.

وقال المصدر العسكري إن عدة صواريخ أصابت مناطق حول دمشق بعد ظهر اليوم بفترة وجيزة، مضيفا أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا منها".

وأضاف "الهجوم أدى إلى إصابة جندي بجروح وإلحاق بعض الأضرار المادية".

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وقالت مصادر دبلوماسية ومخابراتية في المنطقة لرويترز إن إسرائيل كثفت الضربات على مطارات سورية، منها مطار دمشق الدولي، لتعطيل استخدام إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوي لإيصال الأسلحة إلى حلفائها في سوريا ولبنان، ومنهم حزب الله.