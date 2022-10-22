ويشير محللون عراقيون في توضيحاتهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى تشابك عوامل جغرافية وأمنية، وصراعات سياسية محلية ودولية في تفسير تركيز داعش على ديالى، كنقطة انطلاق للسيطرة على العراق.

مجهود القوات العراقية

تشهد ديالى تحركات ملحوظة لداعش، الذي يستهدف القوات الأمنية والمدنيين، كما ينفذ اغتيالات وخطفا رغم الهدوء النسبي في المدن الأخرى.

في المقابل، تتنوع العمليات التي تعلنها القوات العراقية، بين عمليات يطلقها الجيش، وأخرى للشرطة، وقوات مكافحة الإرهاب، فضلا عن فصائل الحشد الشعبي، إضافة إلى العمليات المشتركة.

وفي آخر تلك الأحداث، قُتل وأصيب 3 من المنتسبين في الشرطة، منهم ضابط برتبة مقدم، إثر اشتباكات مع التنظيم مساء الخميس، في حوض الوقف بديالى، بعد محاولة مجهولين خطف صاحب معرض للسيارات، لكنهم فشلوا.

ويوم الأربعاء، سقطت 3 قذائف هاون مجهولة المصدر في محيط كلية بلاد الرافدين الأهلية، في بعقوبة مركز محافظة ديالى، دون تسجيل خسائر.

وفي مسعى لمواجهة تمدد التنظيم، أطلقت القوات العراقية، صباح الجمعة، عملية جديدة، انطلقت من 3 محاور في بساتين الحد الأخضر ضمن حوض الوقف، بحسب وسائل إعلام محلية.

لماذا ديالى؟

هذا الاستهداف من داعش لديالى، يحلله الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، بالقول إن:

ديالى هي الأقرب لبغداد.

محاذية لأخطر محافظة شمالية ينشط فيها داعش، وهي صلاح الدين، المفتوحة على 6 محافظات ساخنة.

تنوع الطبيعة الجغرافية ما بين مناطق وعرة وأودية، فديالي تحيط بها أخطر سلاسل جبلية، وهي جبال حمرين، التي تخترق البلاد بأكثر من 275 كلم، وحوض العظيم، ومناطق شمال المقدادية، كما توجد بساتين مهجورة وقصبات وأودية.

الوضع السياسي المحتقن أضر بالأمن؛ ولذا فديالى بحاجة لجهد أمني ومجتمعي، وتفعيل الجهد الاستخباري، ونصب أبراج مراقبة، وتحليل لصور الطائرات المسيرة، وحماية الحدود، فضلا عن إقامة المتاريس.

وتتصاعد المطالب من نواب وأهالي المحافظة بإطلاق عملية كبيرة لدحر داعش، مع سحب الميليشيات التي تسيطر على مناطق شاسعة، وتتمتع بنفوذ كبير، بداعي محاربة الإرهاب.

ففي يوليو، طالب النائب، رعد الدهلكي، بإخراج قوات "الحشد الشعبي من المدينة، وإحلال الشرطة المحلية والجيش، بعد تكرار الخروقات".

نقطة صراع محلي ودولي

باحث الشؤون الاستراتيجية، علاء النشوع، يسلط الضوء على الصراعات السياسية الداخلية على النفوذ، والصراعات الإقليمية والدولية على العراق، في تفسير نشاط داعش في ديالى، فيقول لـ"سكاي نيوز عربية":