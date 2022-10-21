وقال مسؤول حكومي إن طائرات مسيرة تابعة للحوثيين هاجمت ميناء الضبة الواقع في بلدة الشحر الجنوبية فيما كانت ناقلة النفط نيسوس تستعد لدخول الميناء.

وقال المسؤول إنه كان من المقرر أن تحمل نيسوس مليوني برميل من النفط الخام من الميناء، مضيفا أنه لم تقع أضرار في المرفأ أوالناقلة.

وأكد مكتب محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي الهجوم لرويترز.

والواقعة هي أول تصعيد كبير منذ فشل الحوثيون المتحالفون مع إيران والحكومة الشرعية في وقت سابق من هذا الشهر في تمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة.

وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن اليمن لديه احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ نحو ثلاثة مليارات برميل.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها على علم بتقارير تفيد بوقوع حادثة قرب الشحر، مشيرة إلى أن السفينة والطاقم بخير.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن ناقلة النفط نيسوس كانت تتحرك "في نطاق المنطقة" اليوم الجمعة خارج الضبة في خليج عدن.