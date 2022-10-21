وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مدير الدائرة الأوروبية في وزارة الخارجية أبلغ السفير الهولندي استغراب الوزارة تدخل السفير في معاملة طلب ترخيص إذاعة لشخص غير أردني وغير هولندي ويتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة وبشفافية مطلقة، وأنه من غير المفهوم تدخل سفير يمثل دولة صديقة في قضية تحكمها القوانين والأنظمة.

وأكد مدير الدائرة الأوروبية للسفير الهولندي، أن الأردن منفتح دائماً على الحوار الصريح الذي يقارب كل القضايا مع كل الدول الشريكة والصديقة عبر القنوات الدبلوماسية والاتصالات المباشرة ووفق الأعراف الدبلوماسية لكنه لا يقبل التدخل في شؤونه الداخلية.

وشدد على أن الأردن وهولندا تربطهما علاقات صداقة وشراكة قوية وتاريخية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون والحوار المباشر، مؤكداً الحرص على تطوير هذه العلاقة في مختلف المجالات، بحسب بترا.

الإمارات تستدعي سفير هولندا

من جانبها، استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة سفير مملكة هولندا وأبلغته احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين لتدخل سفير بلاده لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في الشؤون الداخلية للأردن.

وأكدت الوزارة في بيان لها تضامن الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة واحتجاجها الشديد على التصريحات غير المسؤولة والخارجة عن الأعراف الدبلوماسية، التي أدلى بها السفير الهولندي يوم 19 أكتوبر 2022، والتي تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية.