وشدد السوداني خلال استقباله السفيرة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي، على "السعي الحثيث لحل القضايا الخلافية الداخلية".

وقال بيان لمكتب السوداني، إن اللقاء بينه ورومانوسكي "شهد التباحث في العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين وسبل تنميتها، وأهمية العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة خلال المرحلة المقبلة".

كما أكد على "رغبة العراق في ترسيخ علاقة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز العمل على اتفاقية الإطار الاستراتيجي في جوانبها المختلفة الاقتصادية والتعليمية والثقافية والسياسية وقضايا مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن التعاون الأمني في مجال تقديم الدعم والمشورة لتمكين القوات الأمنية العراقية".

من جانبها، أكدت السفيرة الأميركية "دعم الحكومة الأميركية لعراق فيدرالي وسيادي آمن ومستقر ومزدهر وموحد"، معربة عن "استعداد حكومة بلادها لمساعدة العراق في مكافحة الفساد".

وأشادت "بتركيز السوداني في تحقيق تقدّم بهذا الملف"، مؤكدة "رغبة الإدارة الأميركية بالاستمرار في التعاون مع العراق لهزيمة فلول داعش ومكافحة الإرهاب"، مضيفة أن "العراق يمثل مكونا أساسيا واستراتيجيا في المنطقة".