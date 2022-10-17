وحسبما نقلت "تاس" عن الجنرال أوليغ إيغوروف، فإن العملية وقعت في محافظة درعا جنوب سوريا.

وقال إيغوروف في إفادة صحفية إن "المجموعة الروسية المعنية بالتفاعل مع الوحدات الأمنية التابعة للقوات المسلحة السورية قامت بعملية خاصة في بلدة جاسم بمحافظة درعا جنوب سوريا لتصفية مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي".

وقالت "تاس" إن المقاتلين شاركوا في تفجير حافلة الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 جنديا سوريا بالقرب من دمشق.

ووفقما قال إيغوروف، فإن من بين القتلى في العملية منظم الهجوم على الحافلة وآخرين مرتبطين بعمليات تنظيم "داعش" في درعا ومحافظة الرقة.

وكان هجوم الحافلة الأخير، أحد أكثر الهجمات دموية التي تستهدف الجيش السوري منذ شهور.

جدير بالذكر أن القوات الروسية تتواجد في سوريا منذ عام 2015.