خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة:
- سنركز على أزمة المياه باعتبارها عنصرا رئيسيا للتنمية وسبل النهوض بالواقع الاقتصادي.
- اتخذنا مجموعة من التدابير الاستباقية لتوفير مياه الشرب ومساعدة الفلاحين وبناء السدود.
- مشكلة الجفاف وشح الأمطار أصبحت ظاهرة كونية بسبب تداعيات التغير المناخي.
- ندعو للاستخدام العقلاني للمياه.
- مشكلة المياه يجب أن نتعامل معها بكل جدية وألا تكون موضوعا للمزايدات السياسية.
- نراهن على الاستثمار لتطوير الاقتصاد.
- ندعو البرلمان لتسهيل وصول الاستثمارات الأجنبية وتذليل كل العقبات أمامها.