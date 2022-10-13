كلمة للرئيس اللبناني ميشال عون تتناول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل:
- نعلن موافقة لبنان على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
- اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تتجاوب مع مطالب لبنان وتحفظ حقوقه كاملة.
- من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق عبر اتفاق ترسيم الحدود البحرية هو إنجاز تاريخي.
- لبنان لم يقدم أي تنازلات جوهرية في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
- اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تنصّ على كيفية حل أي خلافات في المستقبل.
- سيكون على شركة توتال البدء بأعمال التنقيب في حقل قانا في الأيام المقبلة.