تاريخه الشخصي

عبد اللطيف جمال رشيد من مواليد السليمانية شمالي العراق، يوم 10 أغسطس 1944، متزوج وله 3 أبناء: آسوز (40 عاما) وسارة (35 عاما) وزاكروس (34 عاما).

ويتحدث رشيد 3 لغات وهي العربية والكردية والإنجليزية.

تاريخ عبد اللطيف رشيد

بدأ تاريخ عبد اللطيف جمال رشيد السياسي في ستينات القرن الماضي، حين انضم الى الحزب الديمقراطي الكردستاني وأصبح عضو ا فعالا فيه ومن ثم قيادي في جمعية الطلبة الأكراد في أوروبا، وشارك في الاجتماعات واللقاءات الخاصة بتشكيل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي انبثق من الحزب الديمقراطي والتحق به بعد تشكيله.

اختير ليكون مندوبا للحزب في بريطانيا وممثلا له في عدد من الدول الأوروبية. وكان له دور بارز في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني منذ تأسيسه في 1975.

حضر اجتماعات ومؤتمرات المعارضة التي أطاحت بنظام الحكم في العراق عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

تربط الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد علاقة صداقة قوية مع أقطاب المعارضة العراقية في الخارج، ولازالت قائمة حتى وقتنا هذا.

بعد عودته للعراق حمل معه الخبرة والمهنية، فاختير ليكون وزير ا للموارد المائية من عام 2003 ولغاية نهاية عام 2010، فأنجز الكثير من المشاريع الحيوية التي نهضت بالواقع المائي بما فيها إنعاش الأهوار.

في عام 2010 عُيّن الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد مستشارا لرئيس الجمهورية ولازال مستمر ا في منصبه حتى الآن.

التاريخ الوظيفي

2010 حتى الآن: المستشار الأقدم لرئيس جمهورية العراق.

2002 إلى 2010: وزير الموارد المائية في العراق.

في الثمانينات عمل مع منظمة الغذاء والزراعة الدولية في مشاريع تنمية وعمرانية مختلفة.

الشهادات العلمية

1968: بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة ليفربول.

1972: ماجستير في الهندسة من جامعة مانشستر.

1976: دكتوراه في الهندسة من جامعة مانشستر.