وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، عن الأمل في أن تساهم هذه الخطوة بين لبنان وإسرائيل في تعزيز استقرار المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة "وام".

وأثنت الوزارة، في بيان، على هذا الاتفاق والجهود التي مكنت تحقيقه، مؤكدة أنه خطوة إيجابية وعملية لدفع مسارات الازدهار والتنمية، وتحقيق المصالح الاقتصادية لكلا البلدين.

وأكدت دولة الإمارات، أهمية تعاون البلدين لما من شأنه تعزيز المصالح الاقتصادية وتوطيد السلم والأمن الإقليميين.

وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة اللبنانية ورئاسة الوزراء في إسرائيل، التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية، بعد مفاوضات جرت عن طريق المبعوث الأميركي، أموس هوكشتاين.