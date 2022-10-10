وجرت المباحثات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وصربيا، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وعقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وألكسندر فوتشيتش، يوم الاثنين، لقاء في العاصمة بلغراد في إطار زيارة عمل يقوم بها رئيس دولة الإمارات إلى صربيا.

ورحب الرئيس ألكسندر فوتشيتش بزيارة الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق إلى صربيا، مؤكداً أن الزيارة تشكل دفعاً قوياً لمسار تطوير العلاقات الثنائية المتميزة في جميع المجالات.

وبحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأكدا في هذا السياق ضرورة العمل المشترك من أجل دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما أكد الجانبان، في ختام اللقاء الحرص المشترك على استمرار التواصل والعمل البنَّاء المثمر على جميع المستويات لتطوير آفاق العلاقات الإماراتية – الصربية، خاصة في ظل سعي البلدين إلى بناء شراكات اقتصادية نموذجية مستدامة تتماشى مع أولويات التنمية وتسهم في تحقيق تطلعاتهما إلى المستقبل الواعد.

وكان رئيس دولة الإمارات قد وصل في وقت سابق من يوم الاثنين إلى مطار بلغراد، حيث كان الرئيس الصربي في الاستقبال.

وجرت للشيخ محمد بن زايد، مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر صربيا الرئاسي، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وجمهورية صربيا، بعدها تفقد الشيخ محمد بن زايد يرافقه الرئيس الصربي حرس الشرف الذي اصطف للتحية.