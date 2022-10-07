وشملت العقوبات قائد ما يسمى بالقوات الجوية للحوثيين أحمد الحمزي، نتيجة قيامه بأعمال تهدِّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، بما فيها انتهاكات حظر توريد الأسلحة المحدَّد الأهداف، ويقدِّم الدعم لتلك الأعمال، فضلا عن مسؤوليته عن تدبير هجمات حوثية طالت المدنيين اليمنيين وبلداناً مجاورة وسفناً تجارية في المياه الدولية".

وصنفت على لائحة العقوبات منصور السعادي الذي منحته الجماعة صفة رئيس أركان القوات البحرية، وهو العقل المدبِّر لهجمات مميتة ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

كما أدرجت لجنة العقوبات نائب رئيس مكتب الأمن القومي التابع للحوثيين مطلق عامر المراني، بسبب قيامه بعمليات اعتقال واحتجاز وسوء معاملة بعض العاملين في المجال الإنساني وغيرهم ممن يعملون في مجال المساعدة الإنسانية، بما في ذلك إساءة استخدام سلطته ونفوذه على سبل إيصال المساعدات الإنسانية كوسيلة للاستفادة منها لتحقيق ربح شخصي.