وأضاف نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، أن "المشاورات مستمرة بهذا الشأن"، في إشارة إلى قضية الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وفي سياق آخر، تطرقت الخارجية الأميركية إلى الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية، معربة عن إدانتها للخطوة.

وقال باتل: "ندين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا، هو الـ39 من نوعه هذا العام. مازلنا نقيّم ما قامت به كوريا الشمالية بالتشاور مع حلفائنا في المنطقة".

وأعرب باتل عن "استعداد الولايات المتحدة للقاء المسؤولين في كوريا الشمالية، دون شروط مسبقة"، مضيفا: "نعتبر ذلك خطوة نحو هدفنا بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".