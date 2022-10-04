خلال الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية، رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بأبطال معركة أبوعطوة خلال حرب أكتوبر 1973، ووجه لهم مع قيادات الجيش المصري تحية عسكرية.
وقال السيسي: "أهلا وسهلا. لينا عظيم الشرف إن إحنا نلتقي ونشوفكم، وكل الناس في مصر يشوفوا الناس، يشوفوا الرجال أو من تبقى من الرجال، اللي قدموا لبلدنا الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل".
وأضاف، خلال احتفالات مصر في هذه الأيام بالذكري الـ49 لنصر حرب أكتوبر: "احترامي واحترامي وتقديرنا ليكم كلكم. أرجو تقبلوا اعتذارنا لو كنا مخدناش بالنا قبل كده".
وتابع: "كان مهم قوى أنكم تبقوا موجودين النهاردة علشان من خلالكم نقول لكل المصريين دلوقتي شوفوا ثمن الكرامة بيتعمل إزاى؟، لا بيتعمل بالكلام ولا بالشعارات بيتعمل بالدم والتضحيات وفضل باقي حتى الآن".
وختتم السيسي كلماته: "عظيم الشرف إن إحنا نلتقي بكم ونشوفكم وربنا يديكم الصحة ويجازيكم خير على ما فعلتموه وكل هذا الجيل".
قصة معركة أبو عطوة
- معركة الإسماعيلية أو أبو عطوة هي معركة صد القوات المسلحة المصرية للدبابات الإسرائيلية حين حاولت اقتحام المدينة أثناء حرب أكتوبر 1973.
- ليلة 16 أكتوبر 1973 عبرت القوات الإسرائيلية غربي قناة السويس بـ30 دبابة برمائية وحوالي 300 مظلي من فرقه الجنرال آرييل شارون المدرعة ثم اختبأت في منطقه الدفرسوار.
- كانت معركة الإسماعيلية نقطة تحول حاسمة في مسار حرب أكتوبر فقد أثبتت قوات الصاعقة والمظليين المصريين تفوقهما على سلاح المدرعات الإسرائيلي ونجحتا في ردع قوات شارون عن احتلال أو عزل المدينة.
- أطلق الإسرائيليون على مدينة الإسماعيلية "فيتنام مصر"، نظرا لضراوة المعارك وتشابهها مع ما كان يقاسيه الأميركيون خلال حرب فيتنام.