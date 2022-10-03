ومن المقرر أن يجتمع عون مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، عصر الاثنين، لبحث مقترح صاغه آموس هوكشتاين، الوسيط الأميركي في المحادثات غير المباشرة بين الجانبين على مدى العام الماضي.

وأضاف عون: "لبنان سيحدد موقفه من عرض هوكشتاين بالتشاور مع رئيسي المجلس والحكومة، ولن تكون هناك أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي".

وعلى أمل نزع فتيل أحد مصادر النزاع بين الدولتين وحثهما على التكيف، قدم هوكشتاين الأسبوع الماضي اقتراحا جديدا للبنان من شأنه أن يمهد الطريق لاستكشاف الطاقة قبالة الساحل.

وبقيت تفاصيل الاقتراح المؤلف من عشر صفحات طي الكتمان لكن مسؤولين لبنانيين أبدوا تفاؤلا. وحتى "حزب الله" المدعوم من إيران اعتبر تقديم الاقتراح "خطوة مهمة للغاية"، السبت، بينما وصفه حليفه بري بأنه "إيجابي".

وصرح نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، ممثل لبنان الرئيسي في المحادثات، لأعضاء المجلس الاثنين بأن لبنان سيقترح "تعديلات" على المسودة الأخيرة.