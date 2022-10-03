ولم تؤكد الحكومة على الفور تقارير قالت إنه ستتم إعادة 16 امرأة و42 طفلا محتجزين في المعسكرات منذ 3 سنوات ونصف، من أقارب أعضاء "داعش" القتلى أو المسجونين.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: "الأولوية العليا للحكومة الأسترالية هي حماية الأستراليين والمصالح الوطنية لأستراليا بناء على مشورة الأمن القومي".

وأضافت: "نظرا للطبيعة الحساسة لهذه الأمور، فإنه من غير المناسب الإدلاء بتصريحات أخرى".

ولم ترد أونيل بشكل فوري على دعوة المعارضة للحكومة لطمأنة الأستراليين بأن "أي شخص قد يكون متطرفا لا يشكل أي تهديد لدى عودته إلى أستراليا".

وقالت وزيرة البيئة تانيا بليبيرسك، الإثنين، إن نحو 40 طفلا أستراليا يعيشون في مخيم في سوريا، وإن بعض أمهاتهم تعرضوا للخداع وتزوجوا مسلحي "داعش" عندما كن صغيرات.

وأضافت بليبيرسك في القناة السابعة بالتلفزيون: "أعتقد عندما يعودون إلى أستراليا سيكون من المهم للغاية أن يتلقى الأطفال بشكل خاص المشورة".