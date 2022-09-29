ويأتي ذلك وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة بعد نحو عامين من الصراع بين البرلمان السابق والحكومات المتتالية التي تزامنت معه.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، حيث يشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها واستجواب رئيس الحكومة والوزراء والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

كيف تجرى الانتخابات؟

تُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاة وفقا لنظام الصوت الواحد.

نظام الصوت الواحد يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط.

تتم عملية الاقتراع في يوم واحد من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.

تتكون الكويت من 5 دوائر انتخابية، لكل دائرة 10 نواب.

يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

يبلغ عدد الناخبين نحو 796 ألف ناخب وناخبة.

تُجرى الانتخابات في 759 لجنة انتخابية موزعة على 123 مدرسة.

أجرت الكويت أول انتخابات برلمانية في 1963، حيث تم تشكيل أول برلمان بعد الاستقلال ووضع الدستور.

ماذا بعد الانتخابات؟