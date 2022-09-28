وسيتوجه الإمام الأكبر أحمد الطيب إلى مملكة البحرين، في الثالث من نوفمبر المقبل، في زيارة رسمية للبلاد تستمر عدة أيام.

ومن المقرر أن يشارك شيخ الأزهر في فعاليات ملتقى البحرين للحوار، الذي ينعقد تحت عنوان "حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" برعاية وحضور ملك البحرين، ومشاركة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وعدد من رموز وقادة الأديان.

وتعقد مملكة البحرين هذا الملتقى بالشراكة مع مجلس حكماء المسلمين في الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر، بحضور أكثر من 200 شخصية دينية حول العالم، يمثلون كافة الأديان والمذاهب.