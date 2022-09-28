وشملت الاتفاقيات أيضا المجال الثقافي والشبابي، والثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وسلامة الغذاء، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني، والأخبار وتبادل المعلومات، وتبادل المعلومات المتعلقة بغسيل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

كذلك وقعت اتفاقيات في مجال التعاون بين شركة قطارات عُمان وشركة الاتحاد للقطارات، وبين المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات "مجموعة الذكاء"، وبورصة مسقط وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وتداول شركات الوساطة عن بعد من خلال التداول الإلكتروني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية.

ومن الاتفاقيات عمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية، والتعاون بين شركة مسقط للمقاصة والإيداع وشركة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية.