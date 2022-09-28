وقال الناطق باسم الأمن العام الأردني عامر السرطاوي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن بلاغا ورد إلى مديرية شرطة جنوب عمّان، مساء الثلاثاء، حول "وفاة حدث بعيار ناري بالخطأ أثناء عبثه بمسدس والده في منزل ذويه".

وأضاف السرطاوي أن جثمان الطفل نقل إلى الطب الشرعي، كما ضبط سلطات الأمن السلاح المستخدم، بينما لا يزال التحقيق في الحادث جاريا.

ويسمح القانون الأردني باقتناء السلاح في المنازل.

وورد في قانون الأسلحة والذخائر أنه "يسمح لجميع الأهالي في المملكة أن يحتفظوا في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط، مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس".

لكن القانون يشترط أن "يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية أو من ينيبه، وذلك قبل شراء السلاح من التاجر، وعلى التاجر البائع أن يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته".