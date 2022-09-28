والثلاثاء، التقى الأمير محمد بن سلمان، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وقيادات الوزارة، في مدينة جدة.

وأعرب ولي العهد عن "شكره وتقديره للجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2 بالمئة إلى 15 بالمئة، مؤملا أن يصل إلى 50 بالمئة‎ تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة".

وحسب "واس"، أشاد الأمير خالد بن سلمان "بما حققته وزارة الدفاع من إنجازات خلال برامج تطويرها وما ستحققه في مستقبلها من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد".