جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ عبد الله بن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تقدم الشيخ عبدالله بن زايد خلال الاتصال الهاتفي بالشكر إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي على حفاوة الاستقبال خلال زيارته الأخيرة على رأس وفد رسمي إلى دولة إسرائيل والتي جاءت تزامنا مع احتفال البلدين بمرور عامين على توقيعهما الاتفاق الإبراهيمي للسلام.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أن "نجاح البلدين في بناء علاقات مثمرة وراسخة يعد تجسيدا واضحا لفوائد السلام بالنسبة لمنطقتنا وقدرتنا على العمل معا من أجل مستقبل مزدهر للأجيال القادمة"، بحسب وام.

وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد خلال الاتصال الهاتفي ببيان رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الذي أكد خلاله أهمية السلام بالنسبة لشعوب المنطقة ودعوته لحل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

كما تقدم وزير الخارجية الإماراتي بالتهنئة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بمناسبة العام العبري الجديد، معربا عن تطلعه إلى نمو وتطور العلاقات بين البلدين على المستويات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما.