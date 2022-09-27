وذكر بيان صادر عن الخارجية المغربية، أنه بتعليمات من الملك محمد السادس، استقبل وزير الخارجية، ناصر بوريطة، وزير العدل الجزائري، مبعوثا للرئيس تبون.

وأضافت الخارجية المغربية أنه بهذه المناسبة، سلم المبعوث الجزائري رسالة الدعوة الموجهة إلى الملك محمد السادس لحضور أشغال القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر، يومي 1 و2 نوفبر 2022.

وفي أغسطس 2021، أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الديبلوماسية مع الرباط، ثم أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية في وقت لاحق.