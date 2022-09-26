وبحث الجانبان مسارات التعاون والفرص المطروحة للشراكات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب التي تتسق مع توجهات الإمارات وماليزيا نحو التنمية المستدامة وتحقيق مستقبل أفضل لشعبيهما.

واستعرض رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراء ماليزيا عددا من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الماليزي حرص بلاده على التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة الاقتصادية والاستثمارية وغيرها من المجالات الحيوية.