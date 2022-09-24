بعد جدل واسع في الأوساط الطبية والأكاديمية ومنصات التواصل الاجتماعي، أصدرت وزارة الصحة العراقية، السبت، بيانا نفت فيه تصريحا منسوبا لوزير الصحة هاني العقابي حول منح لقب "الدكتور" فقط لمن أكمل الدكتوراه في مجال اختصاصه حصرا، لطبيب الأسنان والصيدلاني والطبيب العام قبل الحصول على التخصص.