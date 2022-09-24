تزور رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الجزائر في 9 و10 أكتوبر للقاء نظيرها أيمن بن عبد الرحمن بهدف تثبيت "الشراكة"، التي اتفق عليها نهاية الشهر الماضي رئيسيْ البلديْن، حسبما أعلنت رئاسة الحكومة الفرنسية السبت.
وأكّد المصدر: "تماشيًا مع الإعلان المشترك للجزائر من أجل تجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا" والذي تمخّضت عنه زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية أغسطس.
وأضاف: "سيجتمع أعضاء الحكومتيْن الفرنسية والجزائرية لإعادة تأكيد عزمهم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر وتعميق التعاون الثنائي في مجالات المصلحة المشتركة".