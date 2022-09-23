وجاء النفي إثر لقاء بين نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، مع ممثلي جبهة البوليساريو الانفصالية، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت وزارة خارجية جنوب السودان، في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن جوبا تعترف فقط بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأضافت الرسالة أن الاتصال بوفد البوليساريو لا يعني بأي حال من الأحوال اعتراف الدولة بالكيان، كما أنه لا يعني تأييدا لانفصال الصحراء عن المغرب وتطبيعا للعلاقات مع الجبهة التي أعلنت جمهورية من جانب واحد لا تعترف بها الأمم المتحدة.

وأضافت المراسلة، التي وزعت يوم الجمعة، في نيويورك، أن حكومة جمهورية جنوب السودان تود إبلاغ المغرب بأن الاجتماع الذي عقد في نيويورك، لا ينفي بأي حال من الأحوال العلاقات الثنائية الاستراتيجية مع المغرب.