جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قدم فيه الشكر للأمير محمد بن سلمان على مساهمته الفاعلة والمتميزة في إنجاح عملية تبادل الأسرى بين موسكو وكييف.

ونوه بوتن بانضمام المملكة لمنظمة شنغهاي للتعاون بصفة شريك حوار، مؤكدًا تطلع الأعضاء لمساهمة السعودية الفاعلة في أعمال المنظمة.

كما جرى خلال الاتصال بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.