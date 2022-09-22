وأعرب لابيد في تغريدة عبر "تويتر" عن شكره لموقف ليز تراس.

وكتب: "أشكر نظيرتي البريطانية بعد إعلانها دراسة نقل سفارة بلادها إلى القدس"، مشيرا إلى أنه وإياها سيعملان معا على تعزيز علاقات البلدين.

وجاء حديث لابيد بعد لقاء جمعه مع تراس في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الأربعاء.

وأكد متحدث باسم "10 دوانينغ ستريت" في حديث لصحيفة "الغارديان" البريطانية أن تراس أبلغت لابيد بشأن دراسة نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قرر نقل سفارة واشنطن في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس عام 2017، وفي حينها انتقدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قرار ترامب.

لكن منذ تولي تراس لرئاسة الحكومة البريطانية مطلع سبتمبر الجاري، ظهر ارتياح في إسرائيل بعد أن أدلت بتصريحات قوية تؤيد الدولة العبرية.

وعندما كانت وزيرة للخارجية، أعربت تراس التي تنتمي لحزب المحافظين، عن تعهدها بدراسة أمر نقل السفارة في إسرائيل، في حال فوزها في السباق على رئاسة الحزب وبالتالي الحكومة البريطانية.