وقال شهود عيان من أبناء منطقة "عراصم" بمديرية القبيطة في محافظة لحج إن صاعقة رعدية ضربت منزل أسرة مكونة من 8 افراد.



وأضاف الشهود أن الصاعقة تسببت بتشققات في سطح المنزل، فيما اشتعلت النيران بداخله واحترق أثاث ومحتويات البيت بشكل كامل.

وأكد الشهود أن أعمدة من ألسنة اللهب والدخان الأسود تصاعدت من داخل المنزل جراء الحريق.

يأتي هذا في غضون 5 أيام من حدوث صاعقة رعدية مماثلة بنفس القرية "عراصم" توفي على إثرها طفل .