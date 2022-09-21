وبحسب "وام"، فقد تبادل رئيس دولة الإمارات وملك البحرين، الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عما يجمع البلدين من علاقات تاريخية متجذرة.

وتناول اللقاء جوانب التنسيق والعمل المشترك والسبل الكفيلة بدعمه وتنويع آفاقه في جميع المجالات بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما ومصالحهما المشتركة انطلاقا من الروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وإيمانهما بوحدة المصير المشترك.

وأشاد الملك حمد بن عيسى بالدور المحوري الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الساحتين الإقليمية والدولية ومساعيها الخيرة لترسيخ مقومات الأمن والاستقرار ونشر السلام في المنطقة و العالم إلى جانب مبادراتها العالمية لتعزيز القيم الإنسانية في التعايش والتسامح والتعاون بين الشعوب.

و بحث الجانبان عددا من القضايا الخليجية والعربية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من المسائل ذات الاهتمام المتبادل.