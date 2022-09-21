وبعد انتهاء التحقيقات التي استغرقت 8 أيام، أحالت النيابة العامة الأردنية القضية إلى المحكمة المختصة.

وستتولى المحكمة مقاضاة المشتكى عليهم (مالك البناء في اللويبدة ومتعهد البناء وفني الصيانة)، عن التهم المسندة إليهم، وهي التسبب بالوفاة 14 مرة مكررة، والتسبب بالإيذاء.

وقال النائب العام في الأردن، حسن العبداللات، إن النيابة العامة استمعت لشهادة 21 شاهدا، وأجرت عددا من الفحوص الفنية المتخصصة، واستجوبت المشتكى عليهم وقررت توقيفهم.

وكانت النيابة الأردنية قد بدأت التحقيق في القضية منذ لحظة وقوع الحادثة من خلال وجودها في الموقع لجمع البينات والأدلة عن انهيار البناية.

يذكر أن بناية اللوبيدة قد انهارت يوم 13 سبتمبر الجاري، واستمرت عمليات البحث والإنقاذ لـ84 ساعة متواصلة.

وشارك في عملية الإنقاذ 350 فردا، إضافة لاستخدام طائرات مسيّرة وكلاب بوليسية، لتتصدر هذه الحادثة التي وصفها الأردنيون بالفاجعة المؤلمة العناوين.

ودفعت الفاجعة أمانة عمان للتأكيد على تعميم يقضي بعدم الشروع بأي أعمال صيانة أو ردم أو إنشاء أسوار داخل أي بناء دون الحصول على الترخيص المسبق من قبل الجهات المعنية.

وتعد منطقة جبل اللويبدة حيث يقع المبنى من أعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين، ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.