وكان الرواحنة قتل قضى خلال أداء مهامه الرسمية بمدينة إربد شمالي الأردن، حيث كان يكافح نشاطا متصلا بالمخدرات.

وأصيب حينها أيضا أحد أفراد إدارة مكافحة المخدرات القائمين على إنفاذ أحكام القانون، خلال عملية إلقاء القبض على أحد مروجي المواد المخدرة.

وقررت الحكمة بذات القضية الحكم على مدان آخر بعد أن ثبت للمحكمة تورطه بواقعة مقتل الملازم الرواحنة، بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة.

وحكم على المدان الثالث بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات ونصف السنة، وغرامة 5 آلاف دينار أردني (7 آلاف دولار) ، لقاء تجريمه بجنايتي ترويج المواد المخدرة والمتحضرات الطبية.