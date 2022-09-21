وحددت الشرطة هوية المشتبه بتنفيذ الهجوم بأنه فلسطيني يبلغ 28 عاما ويدعى موسى صرصور من قلقيلية في الضفة الغربية، حيث نشرت صورة له وطلبت من الجمهور المساعدة لتحديد مكانه.

وأفادت وسائل إعلام محليّة أنّ المرأة تعرّضت للضرب على رأسها بآلة حادّة وهي في الشارع وفي وضح النهار.

وجرى استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث بعد أن سمع أحد الجيران صراخ المرأة فهرع اليها ليجدها مصابة بجروح خطيرة مقابل موقع بناء.

وقال قائد الشرطة كوبي شبطاي في تصريح التلفزيون "نعرف هوية المشتبه به"، واصفاً الهجوم بأنّه "صعب".

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنّ المشتبه به عامل بناء يحمل تصريح عمل داخل إسرائيل.

وصعّدت إسرائيل عملياتها في شمال الضفة الغربية خصوصاً بعد موجة من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية أسفرت عن مقتل 20 شخصا، معظمهم من الإسرائيليين، في مارس.