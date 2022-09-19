وشكر بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة في إسرائيل، المبعوث الأميركي آموس هوكستين، على "جهوده الحقيقية من أجل الوصول إلى اتفاق" مع لبنان.

جاء ذلك ردا على تصريحات للرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، قال فيها إن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبلاد مع إسرائيل باتت في مراحلها الأخيرة"، بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز.

وكان مسؤول أمني لبناني كبير قد قال الأسبوع الماضي، إن محادثات الترسيم، التي يمكن أن تساعد في توزيع موارد النفط والغاز، توشك على الانتهاء، بعد نحو عامين من المفاوضات.

وقال مدير عام الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، في تصريحات إعلامية محلية: "نحن نتحدث عن أسابيع، لا بل عن أيام للانتهاء من ملف الترسيم. وأنا أميل لأن تكون الأمور إيجابية".