ودعا المكتب الموحد للأطباء في السودان جميع الأطباء بكل فئاتهم للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية في مستشفى أم درمان.

وكشف المركز الموحد في بيان مشترك عن أهداف ومطالب الأطباء المتعلقة بتحسين وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، ومجانية الخدمات الصحية في الطوارئ ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وطالب البيان أيضا بتحسين بيئة العمل وأجور الكوادر الصحية.

وينفذ أطباء الامتياز إضرابا عن العمل لليوم السادس على التوالي من أجل تحسين أوضاع وظروف العمل.

ويقول الأطباء في السودان إنهم يعملون في ظل ظروف صعبة للغاية، فعلاوة على تأثير جائحة كورونا، ثمة نقص حاد في الكوادر الصحية، إلى جانب التردي في أوضاع كثير من المستشفيات السودانية.

ويضاف إلى ذلك، تعرض الأطباء مرارا إلى اعتداءات أثناء تأديتهم واجبهم المهني.