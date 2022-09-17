وأضاف أبو هاجة في تصريحات صحفية: "نحن ملتزمون بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي"، مؤكدا أن "القوات المسلحة مسؤولة بنص الدستور عن حماية واستقرار البلاد".

وتابع: "ملتزمون بأن حكومة ما تبقى من الفترة الانتقالية حكومة كفاءات لا تخضع للمحاصصة السياسية ومتوافق عليها من كل السودانيين".

وأكد: "السودان شعبه وأرضه، أمنه وفترته الانتقالية أمانة في عنق القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان"، مضيفا" أن هذه الأمانة لن تُسلم إلا لمن يختاره الشعب السوداني".

وتابع: "ولا مجال لحكم الفترة الانتقالية بوضع اليد، والفهلوة السياسية، فالقوات المسلحة مسؤولة بنص قانونها ودستور البلاد عن حماية أمن واستقرار هذا البلد".

وأضاف الطاهر: "نحن ملتزمون بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي وهذا أمر ذكره القائد العام منذ 4 يوليو وملتزمون أيضا بأن تكون حكومة ما تبقى من المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية (...)".

تصريحات دقلو

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي" قد قال، الجمعة، إنه أقر بترك أمر اختيار مجلسي السيادة والوزراء للمدنيين.

ورحب "حميدتي بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، والذي لاقى قبولا كبيرا من المجتمع الدولي.

ويظهر من حديث أبو هاجة ودقلو وجود نوع من التباين بين الأخير وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن كيفية تسليم السلطة إلى المدنيين.

الدستور الانتقالي المقترح