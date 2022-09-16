ذكرت 4 مصادر أن رئيس المخابرات التركية عقد اجتماعات عدة مع نظيره السوري في دمشق في الأسابيع القليلة الماضية، في إشارة إلى جهود روسية لإذابة الجليد بين الدولتين اللتين تقفان على طرفي نقيض بخصوص الحرب السورية.