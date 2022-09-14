شهدت القاعدة البحرية "بوستة" في العاصمة الليبية طرابلس، اجتماعا موسعا لقادة مجموعات مسلحة وميليشيات، وذلك في إطار التنسيق لاستكمال مخطط "الهيمنة" الذي بدأوه منذ فترة.