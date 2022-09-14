دب الذعر في قلوب سكان مدينة طرابلس شمالي لبنان، ظهر الأربعاء، بعد ورود معلومات عن اشتعال مكب كبير للنفايات مقفل، ويعود تاريخ وجوده لأكثر من 30 عاما، يقع على مقربة من المكب الحديث، مما أحدث حالة توتر في كافة أرجاء المدينة خوفا من انفجاره.