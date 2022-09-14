وقال مدير الدفاع المدني الأردني العميد حاتم جابر إنه لا يوجد عدد دقيق للمحاصرين تحت أنقاض المبنى المنهار في جبل اللويبدة.

وبين أن عمليات البحث مستمرة بحثا عن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

وذكر أنه تم تخطي 60 بالمئة من أعداد الأشخاص المتوقع وجودهم تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن البحث يتم بشكل دقيق لأن المبنى غير مستقر، في حين شارك حوالي 350 في عمليات البحث والإخلاء.

وأشار إلى أنه لا يمكن استخدام المعدات الثقيلة في البحث لأن المبنى متهالك.

الجهود مستمرة

وتبذل الأجهزة الأمنية الأردنية وفرق الإنقاذ، جهودا حثيثة ومكثفة منذ أكثر من 20 ساعة، والتي بدأت مساء الثلاثاء ولا تزال مستمرة حتى الآن، لإخلاء بناية مأهولة بالسكان انهارت على القاطنين فيها، بمنطقة اللويبدة في العاصمة عمان.

وأكد النائب الأردني صالح العرموطي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الخلل الذي يؤدي لتأخر فرق الإنقاذ بإنهاء مهامها، هو المكان الذي وقع به الحادث".

وأضاف: "المخطط التنظيمي الذي مُنح لهذه الأبنية، هو بالأساس خاطئ لأنه قام بترخيصها دون أن توفر هذه الأبنية الخدمات اللازمة للترخيص، مما انعكس على عدم قدرة الآليات للوصول للمبنى".

مكان وعر ومبنى متهالك

وقال مدير الدفاع المدني الأردني، العميد حاتم جابر، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن "كوادر الدفاع المدني اعتمدت على القوى البشرية، لعدم وجود أية منافذ للآليات الثقيلة بسبب صعوبة المكان، مما فرض عليها العمل بالقوى البشرية والمعدات اليدوية".

وبيّن المسؤول أن "حجم القوى البشرية التي تشارك في عملية الإنقاذ منذ الثلاثاء وحتى الآن يضاهي الـ 350 من ضباط وأفراد متخصصين في عملية الإنقاذ".

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، لقناة "المملكة" الرسمية، إن "من أسباب انهيار المبنى أنه قديم ومتهالك"، مشيرا إلى أنه "يتم تقييم وضع المباني المجاورة".