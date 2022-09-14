وقالت الهيئة، في بيان نشرته على حسابها على تويتر: "تعرضت رحلة الطيران الهندي السريع (..) في تمام الساعة 11:33 صباح اليوم لحدوث عطل ونشوب حريق في أحد المحركات قبل إقلاعها من مطار مسقط الدولي".

وبحسب الهيئة، فإنه تم إخلاء المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة و"نتج عن ذلك بعض الإصابات الخفيفة نتيجة تدافع الركاب أثناء عملية الإخلاء".

ولم تعلن الهيئة عن عدد الركاب، الذين كانوا على متن الطائرة، أو توضح عدد المصابين.

من جهته، أكد رئيس المديرية العامة للطيران المدني الهندي آرون كومار لوكالة فرانس برس أنه "تم إجلاء كافة الركاب بأمان بعد اكتشاف دخان في المحرك رقم 2 على متن طائرة إير إنديا إكسبرس على المدرج في مطار مسقط".

وأكد كومار أنه "سيتم ترتيب رحلة جوية للإغاثة. سنقوم بالتحقيق في الحادث وسنتخذ الإجراء المناسب".